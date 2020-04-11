Прямі ефіри між зірками сцени – тренд, який породив тривалий карантин

Подібні онлайн-посиденьки дозволяють зіркам не тільки не втратити форму, але і втримати інтерес публіки у той час, коли про концерти доводиться лише мріяти.

Крім того, найчастіше українські артисти з'являються в прямих ефірах зі своїми колегами або з тими, хто вже давно живе і працює в Росії, передає Politeka.net.

Так, Ольга Полякова влаштувала ефір з Ганною Сєдоковою, яка облаштувалася в столиці РФ. Зазначимо, що до появи в онлайні екс-ВІА Гра підійшла з усією відповідальністю. Вона вбралася в облягаючий спортивний костюм, розстебнувши блискавку на кофті так, щоб у кадрі було видно її розкішні груди.

Артистки зіграли в гру «Правда чи дія?», де треба було або відповідати на провокативні питання, або ж замість них робити те, що попросить співрозмовник.

Так, Полякова з розгону вирішила говорити правду і на питання Сєдокової, чи часто співає під «фанеру», зізналася, що робить це тільки в дуже крайніх випадках, коли йде телезапис, на інших концертах спів наживо – її залізне правило.

У свою чергу Ганна відразу ж вибрала дію. Полякова попросила намалювати її собі фінгал під оком, що зробив маленький син Сєдокової. Вже незабаром аналогічний «макіяж» самій Поляковій «на замовлення» Ганни робила Ользі її молодша дочка.

У якийсь момент українська зірка запропонувала своїй колезі випити, щоб розмова пішла веселіше, на що Аня відразу відповіла, що при дітях як би не дуже правильно пити, проте незабаром також озброїлася келихом і пляшкою.

Між іншим, артистка зізналася, що коли вип'є, стає дуже балакучою, і тому намагається трохи тримати язика за зубами.

У цілому в ефірі було багато одкровень з обох сторін, тому він викликав жвавий інтерес у публіки. Фанати позитивно оцінили розмову, не пошкодувавши компліментів учасницям, особливо Поляковій.

«Полякова шикарна. І мізки, і зовнішність гарна, а почуття гумору...!», «Аня прям професійно вміє від питань іти ))) 👍🏻», «Олечко, поки будеш грати в правду чи дію і зіп'єшся))))))))))😘», «Сєдакова стала виглядати, як транссексуал 🤮 Гидко дивитися», «Дівчата ви молодці. Ось це я розумію, по нашому. Без понтів👍❤️», – пишуть під відео.

Нагадаємо, втомлена Сєдокова показала, як розповніла на карантині.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової обматюкала матір і втекла з дому.

Також Politeka писала, що Сєдокова показала свого нового малюка.