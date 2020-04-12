48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька відомої артисткаи Алли Пугачової, потрясла відеозверненням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала разом з восьмирічною донькою Клавдією (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Артистка і дівчинка розташувалися на покривалах на підлозі: перед ними великодній калач у формі хреста і фарбовані яйця. Примітно, що обидві постали в схожих нарядах: світлих сукнях з вишеньками.

Орбакайте привітала шанувальників із католицьким Великоднем, який в цьому році - 12 квітня. І в той же час зазначила, що православні в цей день відзначають Вербну неділю.

"Дуже часто католицька і православна Пасхи співпадають, але в цьому році їх розділяє тиждень! У католиків сьогодні Христос Воскрес🙏🌠 🐰#католическаяпасха #happyeaster #девочкикатолички", - написала Орбакайте в соцмережі.

Незважаючи на всю елегантність, розкішний макіяж і ідеальну зачіску, деякі користувачі помітили, що Крістіна чимось засмучена. Фоловери вмить кинулися обговорювати пост:

"Лапочки, вишеньки 🍒Зі святом 🥰"

"Христина Католичка????"

"Які ВИ вишеньки!👍👍🍒"

"Яка велика дівчинка!!! Щастя вам! Зі святом!!!👍"

"Ви такі сумні що з вами?"

"Клавочка-скромна, вихована, дорогенька!!! Удачі тобі в житті, дівчинка! Будь щаслива!!!!💕Повністю в матусю-красуню !!💝"

Раніше ми повідомляли, тривогу з приводу похмурого стану Крістіни у соцмережі забили ще раніше. Так, зірка ділилася сімейним фото з чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим, і донькою на католицьку Вербну неділю, 5 квітня. Ще тоді люди помітили, що у співачки похмурий погляд, а деякі навіть заговорили про розлучення. Однак, не всі згодні з такою причиною смутку Крістіни. Можливо, справа в карантині та скасуванні всіх концертів.

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