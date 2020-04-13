Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2019», заворожила формами у відвертому топі

Зірка опублікувала фото, на якому позувала на дивані, у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Красуня з'явилася в обтягуючому топі, ймовірно без білизни. Наряд підкреслив пишні форми красуні, а також дозволив помилуватися сталевим пресом і тонкою талією.

Світлі кльошеві джинси ідеально сиділи на красивих стегнах української знаменитості.

Також на модели були червоні туфельки на шпильках, а образ завершили окуляри та інші аксесуари.

Маргарита позувала не дивлячись в камеру, вона посміхалася і торкалася голови.

В пості зірка розповіла, що в цьому році їй виповнюється 25 років і вона хоче підвести підсумки. Також Міс Україна розповіла про те, що хоче "обнулитися".

"Пройти через нуль - це значить, що старі програми, якими ти користувався вже не працюють, а нові ще на стадії підключення. Це момент вибору: нових поглядів, бачення, оточення, емоцій", - зазначила Паша.

На думку моделі, життя не стоїть на місці, і якщо людина не готова змінюватися, то або вона почне деградувати, або життя почне змушувати змінюватися без задоволення.

"У цей важливий для вашого розвитку період, відбувається найпотужніше очищення від старих прив'язок, думкоформ, обмежень, всього того, що вже не служить вашому благополуччю", - написала Маргарита.

За сім годин пост зібрав майже 1000 лайків та багато коментарів.

"Доброго ранку, найкраща😃", "Маргарита ти найчарівніша кішечка❤️😍💋♥️🌷🔥", "Ти чудова 😍☺❤", "Дуже красива. Обнулення зараз треба і мені )", "Щастя у плоті", - написали користувачі мережі.

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