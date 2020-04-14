Вагітна зірка Джамала вирішила з користю провести цей карантин

Про це пише Politeka.net.

Співачка вирішила зайнятися важливою справою в режимі самоізоляції.

Вагітна Джамала вирішила продавати свій одяг, а виручені кошти направляти на закупівлю захисних костюмів для медиків.

Для реалізації важливої ініціативи співачка створила окремий аккаунт "Looks of Jamala", де вона планує публікувати архівні знімки у яскравому вбранні від відомих українських дизайнерів та брендів.

"Я за те, щоб речі служили як можна довше. Якщо я довго не одягаю якусь річ, передаю її на благодійність або роздаю родичам і знайомим. Мені це щиро приносить радість. Я щаслива, коли можу зробити щасливим когось ще", - відверто зізналася вагітна Джамала.

Співачка також додала, що українці зможуть придбати ексклюзивні речі і, тим самим, допомогти медикам, які продовжують протистояти підступному китайському вірусу.

“Сидячи вдома, мені прийшла ось яка ідея. Я хочу обміняти свої речі на захисні костюми для лікарів! Тут я буду ділитися своїми нарядами. Ви зможете їх придбати і, сподіваюся, вони будуть радувати вас. Адже карантин закінчиться, а у вас залишаться гарні і потрібні речі! А ще ви зробите добру справу — допоможете забезпечити лікарів захисними костюмами!” — резюмувала Джамала в своєму Instagram.

Українці позитивно відреагували на публікацію і подякували переможницю Євробачення за добру ініціативу.

"Дякую Богу за таких людей, як ти, Джа", "Ви - натхнення, Джа!", "Шикарна ідея!Благородна Джамала,що й казати", "Це дуже хороша ідея, ви велика розумниця", " Молодець! Так роблять усі люди, це нормально. Навіть я не викидаю, а передаю", "Ще у церкву можна відносити речі", - написали вони в комментариях.

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