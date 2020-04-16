Відомий російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік української співачки Наташі Корольової, показав карантинне відео в Instagram

На кадрах Сергій Глушко, таке справжнє ім'я танцюриста, сидів виглядаючи з вікна і дивився вгору. Видно було тільки голову бодібілдера, а також тюль і кімнатну квітку. Чоловік Корольової заспівав пісеньку про вірус, а в кінці відео дістав імпровізований автомат, з якого стріляв по новій заразі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тільки правильні вібрації допоможуть нам впоратися з цією напастю! Позитив - це універсальний засіб від всіх хвороб, і воно ЗАВЖДИ З НАМИ!!!", - написав Тарзан під фото.

Фанати здивувалися, коли почули голос Сергія, і написали безліч коментарів під відео:

"І Тарзан втомився сидіти вдома", "Хотів би в армію повернуться?", "Ви зробили цей день!", "Голос класний", "Баритон у Сірого що треба", "Ахахах, все правильно, тільки позитив!".

Раніше ми повідомляли, що російський бодібілдер і танцюрист Тарзан збентежив новою витівкою.

Заради забави Сергій Глушко заліз під кущ, вирізаний у формі слона, причому визирав з його "задньої частини" між товстих лап. Судячи по задоволеному виразу обличчя, Тарзану цілком сподобалася ця ідея.

Багато припустили, що артист рушив розумом, сидячи на карантині, раз таке витворяє.

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