Регіна спантеличила відео з Івлеєвою, показавши, як постраждала від електрошокера

Регіна Тодоренко показала, як постраждала від власного чоловіка разом з Настею Івлеєвою

Після того, як у багатьох країнах був введений режим карантину, а кордони закрили, зірки скасували концерти, масові заходи і зйомки власних проектів. Ведуча Регіна не стала винятком, хоча артистка довгий час і не скасовувала зйомки, вона взяла участь у популярній ініціативи останнім часом. Регіна вирішила поспілкуватися з близькою колегою Настею Ивлеевой, пише Рoliteka.net.

Зірки тревел-шоу "Орел і Решка" постали в домашньому вигляді під час прямого ефіру в Instagram.

Як відомо, сама Настя вже давно запрошує різних колег до себе на прямі ефіри, а також проводить з ними конкурси з покараннями для переможених. Тодоренко дісталася від Ивлеевой не тільки порція провокаційних питань, але ще й досить дивне покарання.

Під час бесіди зірки постояли в планці, користувалися ножем, щоб нанизати на них фрукти і навіть шукали монети в тазику з майонезом. Однак, у вигляді покарання дівчата отримували удари электрошокеромот власних чоловіків: або Влад Топалов, або репер Элджей періодично «давали розряд» по руках дівчини.

Не обійшлося і без курйозів: Настя дізналася про те, як змінилася інтимне життя Тодоренко після народження сина, на що отримала відповідь неоднозначний.

«Життя змінилося. Її немає! Вона стала настільки інша, що зовсім зникла», - зазначила артистка.

Раніше Регіна показала, як позувала в досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору шкіри, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Причому в ролику співачка і ведуча завбачливо спробувала приховати зайве під піджаком. Тим не менш, засвітила зайве артистка тоді, коли задерла ногу перед обличчям колеги - Клави Коки, що стала гостею шоу.

Зазначимо, кілька днів тому під подібним постом сама зірка зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

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