Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала нове фото в Instagram

На фото Івлєєва позує в леопардовому плаття, під яким не виявилося білизни. Вона за допомогою фільтрів додала малюнки на обличчі. Настя сама фотографувала себе на телефон, судячи по знімку. На тлі можна побачити частково арбалет. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Еххх шкода на фото не вліз мій арбалет :( але, зате у мене 5,8 млн. чудових людей! Юхххху! з такого приводу вирішила одягти сукню і цицьки! Люблю!", - написала Ивлеева під фото.

Фанати встигли поставити понад 350 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що за маска", "Бубони", "Просто чудова шикарна тигриця", "Богиня наша Настюшка", "ЦЕ Ж ГАРМАТА", "відчуття , що ти на карантині дивишся відео Ивлеевой".

Раніше ми повідомляли, що зірка тревел-шоу "Орел і решка" і інста-блогер Настя Ивлеева показала, в яких умовах живе з репером Элджеем.

З приходом весни хочеться якомога більше часу проводити на вулиці. Навіть в умовах карантину можна поніжитися під теплими променями, якщо є приватний будинок. Цією можливістю і скористалася Настя Ивлеева.

На одній з фотографій дівчина розвалилася в люльці-гойдалці й поправляє волосся. На ній рожевий світшот, сірі спортивні штани і червоно-білі кросівки.

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