Красуня-блондинка з «Жіночого кварталу» Лера Товстолес заховалася в коморі, де і потрапила в кадр фотографа

Цікавий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Лера стоїть в плащі, під яким, судячи з усього, нічого більше немає. Дівчина сховалася в підсобці або гардеробній, оголивши плечі і засвітивши голу ніжку. Чим займалася зірка в темній коморі не ясно, але фото виглядає дуже пікантно.

За 40 хвилин під постом артистки залишили понад 300 лайків.

«Балдьож», - написав Лері один з підписників.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес похвалилася красивим тілом, опублікувавши домашнє фото. На знімку зірка позувала у світлому топі і темних брюках-кльош. Одна з бретелей топа, зісковзнула з плеча, що додало образу певної пікантності. В очі кидаються рельєфи і вигини артистки - її тонка талія і пружний живіт.

Як відомо, Лера Товстолес грає в «Жіночому кварталі». Її акторське амплуа – це ролі коханок, моделей і копів. Лера росла в Дніпрі, де будувала модельну кар'єру. До «Жіночого кварталу» вона брала участь в інших проектах студії «Квартал 95» - «Лізі сміху» і «Розсміши коміка». КВК її підкорив ще під час навчання в інституті, де вона вперше вийшла на сцену.

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