Травесті-діва Монро, з'явилася без макіяжу і показала себе справжню

Зірка опублікувала сториз в Instagram, де показала, як проводить час, передає Politeka.net.

Артистка на одному зі сторізів позувала в машині, приховавши обличчя за маскою, трубкою з червоним сердечком. На голові української знаменитості сіра шапка із зображенням маски Бетмена. Хоч Монро і одягла окуляри, однак вони були досить прозорими і можна було помітити, що вона без косметики, а таке рідко побачиш.

Монро показала два пальці з синім манікюром.

"Повітря посвіжішало", - написала Монро.

В іншому сториз артистка з'явилася разом зі своєю приятелькою. Обидві притискалися одна до одної, продовжуючи перебувати в масках.

Фото були оприлюднені в сториз, тому зірка не отримала масу лайків та коментарів. Зараз за життям і творчістю травесті-діви стежать 67,4 тисяч людей, а її пости збирають тисячі лайків.

Раніше ми писали, що травесті-діва Монро повідомила, що сьогодні багато молодих людей мріють про легкий заробіток і вона не була винятком.

За її словами, тоді, їй ніхто не пояснив, що набагато краще заробляти самостійно, адже якщо ти працюєш, то знаєш цінність грошей.

Монро зазначає, що сьогодні для молоді досі актуальні легкі гроші. Артистка навіть сказала, що близько 80% акаунтів з відвертими фото красивих дівчат в Instagram - це акаунти эскортниц.

Нагадаємо також, що справжнє ім'я Монро – Олександр Шевченко. Він народився 13 січня 1978 року в Києві в родині інженерів.

У 1994 році хлопець закінчив середню школу, а в 2000 році – Київський університет ім. Т. Шевченка, магістр хімії високомолекулярних сполук. Однак у підсумку він пішов у шоу-бізнес.

Нагадаємо, травести-діва Монро здивувала одкровенням про Трампа, секрет розкритий.

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