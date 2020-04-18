37-річна українська співачка Анна Сєдокова, колишня учасниця класичного складу "ВІА Гри", розповіла про наболіле

Як передає Politeka.net, Сєдокова видала всю правду під час прямого ефіру в Instagram зі співачкою Олею Поляковою. Зірки задавали одна одній каверзні питання. Зокрема, Анні довелося згадати минулі часи, коли вона увійшла до складу групи "ВІА Гра", розбавивши дует Віри Брежнєвої та Надії Мейхер-Грановської.

Після того, як знаменитості підняли градус спілкування за допомогою алкоголю (прямо в прямому ефірі), Полякова поцікавилася у колеги, чи траплялися бійки між дівчатами. Сєдокова сказала, що кулачних боїв не було, але "холодна війна" між ними триває досі.

"Ми оголосили один одному холодну війну. Ми мило спілкуємося, коли доводиться, але по суті, мені здається, ми один одного дуже сильно не любимо", - поділилася Анна.

Вся справа в тому, що продюсер групи Костянтин Меладзе, завжди виділяв когось одного, змушуючи тим самим інших відчувати почуття ревнощів.

Саме шлюб між Брежнєвою та Меладзе став причиною стрімкої втрати популярності колективу, вважає Анна. За її словами, Віра все зіпсувала шлюбом з продюсером. Через це він, нібито, втратив інтерес до інших учасниць, як і проекту в цілому.

Боячись повторення власного "сценарію", коли молода і симпатична жінка поцупила чоловіка з сім'ї, Брежнєва взялася за тотальний контроль за половинкою. А у того пропав запал, пов'язаний із групою, але зате з'явилися втома та рутина.

Підсумовуючи, Сєдокова додала, що Брежнєва виявилася більш кращим маніпулятором, ніж її чоловік. Віра любить демонструвати ідилію в сім'ї, наголошуючи, що Костянтин, нібито неймовірно щасливий бути її обранцем.

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