37-річна українська співачка Анна Сєдокова, колишня учасниця класичного складу "ВІА Гри", розповіла про наболіле
Як передає Politeka.net, Сєдокова видала всю правду під час прямого ефіру в Instagram зі співачкою Олею Поляковою. Зірки задавали одна одній каверзні питання. Зокрема, Анні довелося згадати минулі часи, коли вона увійшла до складу групи "ВІА Гра", розбавивши дует Віри Брежнєвої та Надії Мейхер-Грановської.
Після того, як знаменитості підняли градус спілкування за допомогою алкоголю (прямо в прямому ефірі), Полякова поцікавилася у колеги, чи траплялися бійки між дівчатами. Сєдокова сказала, що кулачних боїв не було, але "холодна війна" між ними триває досі.
"Ми оголосили один одному холодну війну. Ми мило спілкуємося, коли доводиться, але по суті, мені здається, ми один одного дуже сильно не любимо", - поділилася Анна.
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Вся справа в тому, що продюсер групи Костянтин Меладзе, завжди виділяв когось одного, змушуючи тим самим інших відчувати почуття ревнощів.
Підсумовуючи, Сєдокова додала, що Брежнєва виявилася більш кращим маніпулятором, ніж її чоловік. Віра любить демонструвати ідилію в сім'ї, наголошуючи, що Костянтин, нібито неймовірно щасливий бути її обранцем.
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