19 квітня зірки вітчизняного шоу-бізнесу активно вітають прихильників з Великоднем, і виконавець DZIDZIO не став винятком

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Михайло Хома звернувся до своїх підписників, тримаючи в руках кошик з пасками, крашанками та іншими великодніми стравами, передає Politeka.net.

«Смачної вам паски, смачної ковбаски, яєчка смачного і хрону вам до того всього. Наїжьтеся, люди, будьте добрішими! Христос воскрес!», – каже артист.

Як видно на записі, музикант сидить в студії звукозапису, а в честь свята він вбрався в жовту сорочку з різнокольоровою вишивкою.

За годину запис зібрав понад 50 тисяч лайків, а також сотні привітань у відповідь у коментарях.

Раніше ми повідомляли, що український актор і співак DZIDZIO розповів, на що витратив свій перший мільйон. Як стверджує співак, гроші потрібно вкладати й уникати швидкоплинних витрат.

Дзідзьо зізнався, що свій зароблений другий мільйон він витратив на зйомки фільму – «DZIDZIO Перший раз».

«Я великих покупок не робив, я завжди не викладав гроші, а вкладав! Я вважаю, що це правильно, тому що наразі в Україні ще треба сіяти, а жати будемо пізніше!» – розповів артист.

Мало хто знає, але Михайло Хома – випускник Київського національного університету культури і мистецтв. Слово «Дзідзьо», яке він взяв в якості артистичного імені, на бойківській (карпатській) говірці означає «дідусь» – так називали в селі діда музиканта по материнській лінії, поляка Яна Маркуля.

Офіційною точкою відліку історії гурту DZIDZIO вважається 9 вересня 2009 року. Вийти з ресторанів на більш широку аудиторію Михайлу і товаришам допоміг друг дитинства Кузьма Скрябін, який написав для них пісню «Старі фотографії». Вона стала їх першим хітом і допомогла DZIDZIO пробитися в ефір місцевих радіостанцій. Після наступної пісні «Ялта» популярність групи стала рости величезними темпами.

Сьогодні DZIDZIO – один з найбільш успішних і улюблених проектів на українській естраді.

Нагадаємо, DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності.

А ще Politeka писала, що DZIDZIO в обіймах Кошового влаштував переполох.

Також Politeka повідомляла, що DZIDZIO поділився, як буде готуватися до появи дитини.