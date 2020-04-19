19 квітня зірки вітчизняного шоу-бізнесу активно вітають прихильників з Великоднем, і виконавець DZIDZIO не став винятком
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Михайло Хома звернувся до своїх підписників, тримаючи в руках кошик з пасками, крашанками та іншими великодніми стравами, передає Politeka.net.
«Смачної вам паски, смачної ковбаски, яєчка смачного і хрону вам до того всього. Наїжьтеся, люди, будьте добрішими! Христос воскрес!», – каже артист.
Як видно на записі, музикант сидить в студії звукозапису, а в честь свята він вбрався в жовту сорочку з різнокольоровою вишивкою.
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За годину запис зібрав понад 50 тисяч лайків, а також сотні привітань у відповідь у коментарях.
Раніше ми повідомляли, що український актор і співак DZIDZIO розповів, на що витратив свій перший мільйон. Як стверджує співак, гроші потрібно вкладати й уникати швидкоплинних витрат.
Дзідзьо зізнався, що свій зароблений другий мільйон він витратив на зйомки фільму – «DZIDZIO Перший раз».
«Я великих покупок не робив, я завжди не викладав гроші, а вкладав! Я вважаю, що це правильно, тому що наразі в Україні ще треба сіяти, а жати будемо пізніше!» – розповів артист.
Мало хто знає, але Михайло Хома – випускник Київського національного університету культури і мистецтв. Слово «Дзідзьо», яке він взяв в якості артистичного імені, на бойківській (карпатській) говірці означає «дідусь» – так називали в селі діда музиканта по материнській лінії, поляка Яна Маркуля.
Офіційною точкою відліку історії гурту DZIDZIO вважається 9 вересня 2009 року. Вийти з ресторанів на більш широку аудиторію Михайлу і товаришам допоміг друг дитинства Кузьма Скрябін, який написав для них пісню «Старі фотографії». Вона стала їх першим хітом і допомогла DZIDZIO пробитися в ефір місцевих радіостанцій. Після наступної пісні «Ялта» популярність групи стала рости величезними темпами.
Сьогодні DZIDZIO – один з найбільш успішних і улюблених проектів на українській естраді.
Нагадаємо, DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності.
А ще Politeka писала, що DZIDZIO в обіймах Кошового влаштував переполох.
Також Politeka повідомляла, що DZIDZIO поділився, як буде готуватися до появи дитини.