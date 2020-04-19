Популярність молодшого принца і його дружини змінилася після відходу від королівської життя

У протистоянні дружин британських принців герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон знову залишила позаду герцогиню Сассекську Меган Маркл

Про це свідчить останній соціальне опитування про популярність двох представниць монаршого сімейства, передає CNN.

Так, з двох тисяч опитаних британців 35% респондентів проголосували за Кейт і принца Вільяма, в той час як принц Гаррі його дружина набрали всього 24% симпатій.

Аналітики не виключають, що герцоги Сассекські могли б набрати значно більше голосів, однак те, що вони відмовилися від виконання королівських обов'язків, сильно похитнуло їх позиції в очах навіть найвідданіших шанувальників.

Як відомо, зараз Гаррі і Меган живуть в Лос-Анджелесі, де, як і раніше, перебувають у полі зору папараці. Так, нещодавно пару сфотографували на прогулянці з собаками: біглем Гаєм і лабродором Оз. Обоє були в захисних банданах на обличчі, Меган тримала в руках пляшечку санітайзера. Після прогулянки вони поїхали на сріблястому автомобілі марки KIA.

У цей же день принца Гаррі і Меган Маркл помітили, як вони розвозили їжу нужденним жителям Лос-Анджелеса.

З'ясувалося, що зіркова пара діяла від некомерційної організації Project Angel Food. Ця компанія забезпечує тяжкохворих людей безкоштовним харчуванням. В основному, клієнтами організації є люди старше 60 років.

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