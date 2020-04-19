Відома співачка Віра Брежнєва без макіяжу показала свій святковий цибулю
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку в соцмережі співачки.
Віра Брежнєва вирішила не фарбуватися для Костянтина Меладзе і провела Великдень в білій толстовці з капюшоном, без зачіски і макіяжу. Тобто, представила в мережі абсолютно "антизірковий" лук.
«Зі світлим святом Великодня. Здоров'я, миру, спокою в душі і чудес бажаємо всією нашою сім'єю. Час наповнювати серця любов'ю. Христос Воскрес», – написала Брежнєва в своєму пості.
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В коментарях шанувальники Віри написали їй багато побажань здоров'я та любові у відповідь.
Нагадаємо, що ми писали, що Віра Брежнєва повторила помилку інший екс-учасниці гурту Віагра Світлани Лободи. Віра Брежнєва поділилася кадрами з фотосесії для Cosmopolitan Russia. При цьому одне фото артистки в Instagram привернула особливу увагу і спантеличило її шанувальників.
Віра Брежнєва позує сидячи, відкинувшись на спинку стільця. На ній - білий брючний костюм в смужку з мінімалістичним топом. Таке вбрання вигідно оголює плоский живіт співачки.
Справа в тому, що одному з кадрів, де співачка позує з босими ногами, у неї на правій нозі чітко видно шість пальців.
Також ми писали, що 37-річна українська співачка Анна Седокова, колишня учасниця класичного складу "ВІА Гри", розповіла про наболіле.
Саме шлюб між Брежнєвої і Меладзе став причиною стрімкої втрати популярності колективу, вважає Ганна. За її словами, Віра все зіпсувала шлюбом з продюсером. З-за цього він, нібито, втратив інтерес до інших учасниць, так і проекту в цілому.
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