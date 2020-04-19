Розпатлана Брежнєва без макіяжу показала, в чому зустріла Великдень

Відома співачка Віра Брежнєва без макіяжу показала свій святковий цибулю

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку в соцмережі співачки.

Віра Брежнєва вирішила не фарбуватися для Костянтина Меладзе і провела Великдень в білій толстовці з капюшоном, без зачіски і макіяжу. Тобто, представила в мережі абсолютно "антизірковий" лук.

«Зі світлим святом Великодня. Здоров'я, миру, спокою в душі і чудес бажаємо всією нашою сім'єю. Час наповнювати серця любов'ю. Христос Воскрес», – написала Брежнєва в своєму пості.

В коментарях шанувальники Віри написали їй багато побажань здоров'я та любові у відповідь.

Нагадаємо, що ми писали, що Віра Брежнєва повторила помилку інший екс-учасниці гурту Віагра Світлани Лободи. Віра Брежнєва поділилася кадрами з фотосесії для Cosmopolitan Russia. При цьому одне фото артистки в Instagram привернула особливу увагу і спантеличило її шанувальників.

Віра Брежнєва позує сидячи, відкинувшись на спинку стільця. На ній - білий брючний костюм в смужку з мінімалістичним топом. Таке вбрання вигідно оголює плоский живіт співачки.

Справа в тому, що одному з кадрів, де співачка позує з босими ногами, у неї на правій нозі чітко видно шість пальців.

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Саме шлюб між Брежнєвої і Меладзе став причиною стрімкої втрати популярності колективу, вважає Ганна. За її словами, Віра все зіпсувала шлюбом з продюсером. З-за цього він, нібито, втратив інтерес до інших учасниць, так і проекту в цілому.

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