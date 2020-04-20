Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки ще в 90-х розповів про найбільш ефективний спосіб боротьби з небезпечним вірусом

У ці дні, коли у всьому світі вирує пандемія смертоносного китайського вірусу, кращі уми людства ламають голову над тим, як впоратися з заразою. Однак, як з'ясувалося, український артист Андрій Данилко ще багато років тому передбачив появу небезпечного вірусу і розкрив, як побороти будь-яку хворобу. Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Instagram написав скандальний російський продюсер Андрій Разін. Він опублікував архівне відео з виступом Вєрки Сердючки, на якому той розповідає про боротьбі з вірусами.

«Як боротися з коронавірусом підказав колишній учасник групи «Ласкавий травень», а нині Вєрка Сердючка, Андрій Данилко. Слухаємо уважно і лікуємося», - підписав кадри Разін.

На відео Сердючка говорить про епідемію заразною хвороби і зізнається, що не хоче пити ліки для боротьби з нею. Замість цього у Вєрки є перевірений рецепт: домашній алкоголь з традиційною закускою.

«Найогидніше температура…Я краще вип'ю своїх «антибіотиків». Я сама жену, у мене – як сльоза… Відварила картоплі в мундирах, взяла банку оселедця, нарвала газезу, налила своїх «антибіотиків» через марлечку…Навіщо платити більше. Результат один і той же», - зізнається Сердючка.

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