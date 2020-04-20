36-річна українська співачка Джамала, яка знаходиться зараз в положенні, частенько радує шанувальників фото кругленького животика

Як передає Polliteka.net, зірка поділилася свіжими знімками в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чудовому образі. На Джамалі чорне плаття з рукавами-ліхтариками і квітковим принтом. Родзинкою вбрання стала зона декольте. Глибокий виріз засвітив трохи зайве, але, мабуть, артистка так і задумувала.

Ідеальна укладка й ніжний макіяж доповнили романтичний образ вагітної Джамали.

"Гарного настрою, друзі 😘 На цьому тижні чекайте багато музичних сюрпризів! І перший вже сьогодні - о 20.00 дивіться прямий ефір на @megogolive_ua #разомвдома #togetherathome", - підписала фото співачка.

За кілька годин пост зібрав майже 20 000 "лайків". Користувачі засипали артистку компліментами.

"Дякую! Дуже мила! Я просто зачарована... Не даремно кажуть, що у вагітності є якась магія..."

"У вас дуже 😍 плаття"

"Хлопчик чи дівчинка?"

"Дуже гарна😍. На Ваші образи можна дивитися вічно💓"

Раніше ми повідомляли, Джамала потрясла атмосферним фото з кімнатною рослиною. Співачка постала в білій сорочці, притиснувши до грудей великий зелений лист. Зірка закрила очі і мило посміхнулася.

"Я не знаю, яку релігію ви сповідуєте, можливо, хтось із вас атеїст. 🤦🏽♀️ Але мені здається, це все ж можуть бути знаки, щоб зробити правильні висновки, замислитися над своєю поведінкою, змінити своє ставлення до оточуючих, до природи, тварин", - поділилася співачка своїми думками.

Нагадаємо, вагітна Джамала перевершила саму себе і зважилася на відчайдушний крок

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