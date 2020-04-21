Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес показала барвисте відео в Instagram

На кадрах Лопес позує у синіх штанях, піджаку і топі. Волосся у неї були зібрані в цей раз у високому хвості. Поруч з Дженніфер стояли двоє чоловіків. Один в олімпійці і чорних штанях, а другий - в червоному костюмі і капелюсі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На відео показано, як Джо і її друзі дивляться на танці молодих хлопців. Після цього вона доторкнулась до одного танцюриста і начебто зарядився від неї енергією. Відео вийшло яскравим і захоплюючим.

"Ви перші, хто подивилися цю маленьку дражнилку в четвертому сезоні @nbcworldofdance. Не можу дочекатися, коли ви станете танцювати з нами цього літа", - написала Джей.

Фанати встигли подивитися відео більше мільйона разів і написали безліч коментарів:

"Буде епічно", "Кращий, красивий", "Люблю тебе", "Не можу дочекатись, мама".

Повідомлялося, що Дженніфер Лопес записала зворушливу пісню, щоб подякувати всіх, хто бореться з епідемією.

Джей Ло сидить біля дерева з ілюмінацією і співає пісню про людей. Схоже, зірка не витримала карантину і знову почала співати.

«Протягом усього цього часу я зрозуміла одну річ: наскільки ми всі потрібні один одному ... З кількома старими різдвяними вогнями з гаража і кількома свічками, що залишилися від нашої вечірки на Суперкубку тут, у будинку, я спробувала сказати спасибі всім, хто бореться, працює, жертвує і робить свою справу. Я люблю вас, я з вами, і я сумую за вами! #Люди», - написала Джей Ло.

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