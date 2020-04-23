Не тільки жінки виставляють напоказ свої форми, чоловіки-знаменитості теж заполонили мережу своїми відвертими знімками.
Politeka зібрала фото зіркових чоловіків, які працюють над своїм тілом і люблять похвалитися результатами тренувань.
50-річний російський актор і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан) любить роздягатися на камеру і демонструє, за що його полюбила Наташа Корольова.
Його сторінка в Instagram рясніє пікантними фото і відео.
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Український співак Віталій Козловський на своїй сторінці в Instagram також часто публікує провокаційні знімки без одягу, вихваляючись кубиками преса і накачаними м'язами.
Віталій Козловський відомий не тільки своїми піснями, але і бурхливим особистим життям.
Він закрутив гучний роман з учасницею шоу «Холостяк» і зіркою «Плейбоя» Раміною Есхакзай, пара навіть планувала весілля, але щастя тривало недовго.
Український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма тримає себе у чудовій формі. Хореограф регулярно бігає вранці і відвідує спортзал.
Влад зізнався, що не любить зніматися топлес і хвалитися торсом під час фотосесій: "Я завжди трошки незадоволений собою. Мені завжди здається, що: "Ось недавно була форма краще. Тому трохи пізніше".
Тренер проекту «Зважені та щасливі», фіналіст шоу «Танці з зірками», а також головний герой 6 сезону романтичного реаліті «Холостяк» — Іраклі Макацарія теж любить похвалитися накачаним тілом.
Раніше Макацарія зізнався, що не просто готовий на тривалі відносини з дівчиною, він також замислюється про створення сім'ї і мріє про дітей.
Нагадаємо, Влад Яма влаштував з дружиною скандальну зйомку прямо у ванній.
Як писала Politeka, син Наташі Корольової здивував кадрами з гарячого тренування: "Пішов по стопах Тарзана".
Також Politeka писала, що Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.