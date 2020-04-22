Горова Наталія, прийомна дочка українського продюсера Потапа, блиснула ідеальною фігурою в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Доїдаючи бублик, строчу текст. скільки кілограмів ти набрав на карантині або саме час порівнювати себе справжню і з 2017 року 😂👆🏻 Вс , 19.04, вибило мене з колії - я з'їла за день - шматочок пасочки (не фанат), 2 шматочка м'яса (ПИШУ І ПРЯМО ЗАРАЗ ВІДЧУВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , купу картоплі, хліба , їла після 19:00😂🎉 зірвалася з посади так сказати)», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Горова позує посеред ночі в одному купальнику з пляшкою алкоголю в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бачу тільки дірку від бублика», «Розумниця, не соромся!», «Яка ж ти розумниця, не соромся», «Ух яка ти sexy», «богиня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 22-річна прийомна донька українського репера Потапа Наталія Горова потрясла архівними фото, на яких похвалилася спортивною фігурою.

Дівчина опублікувала в "сториз" в Instagram гарячі кадри, заради яких не посоромилася одягатися в обтягуючий одяг або зовсім позбутися одягу.

Так, перший знімок Наташа зробила в роздягальні спортзалу, коли була, за її словами, на 1-2 курсі. Дівчина постала в топі сірого кольору і чорних лосинах. Красуня здивувала плоским животиком і крутими стегнами.

"Ну... такий я була на 1/2 курсі, і всі мої листування з Машею Терлецькою були забиті жо*ами, до яких я прагнула. І от, власне, я маю жо*ой, яку я хотіла, і бути такий худий я не хочу. Хоча хотіла, поки не побачила всі фотки свої старі", - розговорилася в подписе Наташа.

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