Колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос похвалилася фігурою в кокетливому леопардовому халатику

Українська співачка поділилася спокусливим кадром на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Дімопулос сидить, підігнувши під себе ноги, і сліпуче посміхається. З одягу на красуні тільки короткий леопардовий халатик з чорним мереживом і пухнасте сіре болеро з глибоким декольте. При цьому зірка трохи піднімає рукою спідницю халатика, оголюючи свої розкішні стегна і не тільки.

«Людина не може стояти на місці, він розвивається або деградує – це давно відома всім істина. Зараз для всіх актуальне питання саморозвитку», - написала Дімопулос.

Співачка додала, що вирішила ділитися з шанувальниками своїми улюбленими книгами.

В коментарях фанати Санти обговорюють її літературні смаки і саме фото. Фотографія просто вогонь

«Ти найчарівніша і мила», «Фотографія просто вогонь», «Фотка нереальна», «Шикарна! І розумна!», «Яка гарна», «Соковита така, красуня», «Дуже красива дівчина!!», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше Санта опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому позувала в сукні. На фото чарівна красуня була в облягаючому одязі, завдяки якому були підкреслені всі вигини. На талії був пояс, який виділив тонку талію зірки. Глибоке декольте дозволило милуватися випирає груддю.

Недбалі локони впали в особи співачки, також не можна не помітити макіяж в коричневих тонах.

Нагадаємо, пекуча екс-ВІА Гра посвітила ідеальними вигинами у відвертій сукні.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос і фітнес-тренер Каменських зійшлися в спортивному батлі: хто вийшов переможцем.

Також Politeka писала, що экс-ВІА Гра Дімопулос вперше показала свою дочку від чоловіка старше 18 років.