Зірка перевершила сама себе!

Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська здивувала шанувальників, помолоднівши на кілька років

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Могилевська розповідає українцям красивий вірш про весну, супроводжуючи це все архівних знімком.

На ньому вона позує на камеру поблизу, елегантно закинувши руки за голову. Її шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду кумира.

«Наша красуня», «Наташа ви як завжди супер)», «Наталочко, прохання до вас!дуже хочу скачати собі ролик гімн харкова у вашому виконанні, саме тут ,в Инстаграме,не виходить», «В цьому фото не весна, а швидше спекотна Цукру)», «бомба!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка Наталія Могилевська вразила молодшим виглядом, яким вирішила «зустрічати» весну.

«А на вулиці прокидається Природа...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в під'їзді, сидячи на сходах. В руках зірка тримає красивий букет жовтих тюльпанів. При цьому її шанувальники звернули увагу на помолоділий вид кумира.

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