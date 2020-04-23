З роками фотосесії 38-річної співачки Віри Брежнєвої стають все сміливіше і сміливіше

Як передає Politeka.net, нещодавно зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram серією знімків, які не на жарт розбурхали тисячі користувачів.

Артистка підключилася до нової "фішки" у соцмережах - зйомці на веб-камеру. Брежнєва позувала в бежевому боді, яке злилося з кольором шкіри, створюючи враження абсолютної наготи. Багато хто, безумовно, втратив голову від такої чуттєвій фотосесії, але є й ті, які негативно поставилися до відвертості розкішної Віри.

«Сором! Так, красиве тіло! Але його повинен бачити тільки ваш чоловік! Це пропаганда для нашої молоді?», - написав один з користувачів.

«Це пропаганда гарного тіла, здорового способу життя і любові до себе», - відповіла Віра.

"Моторошні фото,,вікно миє чи що... жесть"; "Вірі стало нудно? Або це протест?! 😏"; "Вибачте звичайно,але у вас діти підростають не соромно коли побачать???"; "Ви ж співачка ! А не порнозірка 🤣 👎👎👎 або Вам не вистачає уваги 🤔 соромно навіть мені 🤦‍♀️", "Костянтин не лає Вас за це?", - накинулися на артистку.

Брежнєва не витримала і пояснила в коментарях, що чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, не проти таких фото. «Він їх затверджує», - зазначила вона.

Раніше ми повідомляли, Брежнєва дивує "стрибками" з однієї крайності до другої. На інших кадрах, якими вона поділилася в "сторіз", Віра потрясла розпатланим "хатнім" видом. Як бачимо, співачка нічого не соромиться: ні відвертих образів, ні таких "запущених".

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