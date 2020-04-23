Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала ніжним фото в домашньому образі і засвітила схудлу фігуру

Артистка вирішила представити на своїй другій сторінці в соціальній мережі Instagram новий яскравий кадр, під яким заговорила про проблеми, пов'язані з карантином та активним способом життя вдома, пише Рoliteka.net.

Як відомо, співачка вирішила під час самоізоляції активно вести свій другий профіль про посведневной життя і розповідати про те, як проходять будні, як доглядати за собою і як схуднути в умовах, при яких образ життя залишається мало рухомим:

«Сьогодні поговоримо ще про одну корисну звичку ! Те, що робить нас здоровими, тіло - молодим, а насичує організм киснем. Серед нас є ті, хто звик до активності і руху, а є ті, для кого це не норма. І я зараз говорю не про рух: прибрати у квартирі або доглянути за дитиною на вулиці. Це теж активність, але не та, що приносить організму користь. Тому пропоную ввести нову здорову звичку)) наприклад:

1) Зарядка. Будь-яка. Як би ми не були зайняті, 15 хв в день для здоров'я - це самий справжній внесок! Читай скарб😉(я роблю СурияНамаскар або нашу розминку з Тренування 1 в IGTV)

2) ходьба в темпі. Для ходьби найголовніше - правильне Взуття. І тут ходьба може бути будь-яка: навколо будинку, по парку, на роботу і назад, навіть з дитячою коляскою. Це може бути спортивна ходьба або скандинавська(Nordic walking)-моя улюблена.

3) тренування. Тут вже різноманітність 🙈 будь-які тренування вдома чи на вулиці, в залі з тренером або без. Онлайн зараз доступні маса тренувань!

4) а раптом вам подобаються танці - танцюйте )) мої лялечки @gaffar_ova і @stella_kd теж допоможуть вам бути активнішими і пластичніше ( записуєтеся на їх Курси, марафони)», - написала Віра під новим постом.

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

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