Відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Королевоой, показав новий образ

На фото Тарзан позував з голими грудьми, яка заросла. Сергій вирішив піти проти течії і відростити собі рослинність на тілі, коли всі інші голяться. Волосся у Глушко в цей раз були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут багато на самоізоляції голять себе.....хто брови,хто голову. Я завжди йшов проти течії))) Обросту зовсім скоро і в джунглі втечу", - написав Тарзан.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"А Наташку куди?", "Волосся на грудях це жах жахливий", "Справжній Тарзан", "Звичайно в джунглі, ти ж Тарзан", "Боже Тарзану можна все...ос тілом займається роками ну передохне трошки непобреется", "Тепер, справжній Мауглі.)))", "Все правильно,бачити лисого мужика, для мене особисто, р....про бачити, головне тіло д. б.чистим", " Вам джунглі не загрожують))) Русалки не відпустять)".

Нагадаємо, відомий російський бодібілдер і танцюрист Тарзан порадував шанувальників гарячими знімками.

При цьому шоумен був в одних білих стрінгах, вихваляючись шикарною фігурою, а точніше кубиками преса.

На інших знімках було представлено, що відбувається на шоу. Тарзан разом з колегами виступили в костюмах ангелів, а також артист вкрив найінтимніше білим простирадлом.

В пост Сергій Глушко розповів, що пройшло трохи більше місяця після шоу.

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