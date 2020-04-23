Настя Каменських порадувала шанувальників життєрадісним фото і звернулася до них із закликом

Популярна українська співачка намагається підтримати всіх, хто зараз як і вона сидить вдома на карантині, і не дати їм занудьгувати. Як повідомляє Politeka.net, для цього Настя поділилася новим забавним фото.

На знімку зірка позує з розпатланим волоссям і величезною посмішкою на обличчі. На Насті тонка біла футболка, під якою просвічується ліфчик їй в тон.

«Давайте більше посміхатися і радіти простим речам. Розкажіть в коментарях, що сьогодні підняло вам настрій. Хочу порадіти разом з вами», - запропонувала Каменських.

В коментарях її шанувальники тут же почали розповідати про те, що їх радує, не забуваючи коментувати і сам знімок співачки.

«Ви така красива», «Бомба ракета», «Мене ти завжди радуєш, мотивуєш і надихаєш!!!», «Краса наша Настуся, при вигляді тебе тільки і хочеться посміхатися», «Яке божественне фото», «Яке гарне волосся», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Каменських показала новий жаркий образ.

На фото Настя стояла біля ліжка в одній піжамі чорного кольору з білими краями. Волосся в цей раз Каменських зібрала у високий хвіст. На кадрі співачка посміхалася і прикрила рот руками. Фотографія вийшла дуже ніжною і грайливою.

Нагадаємо, Каменських в жовтому халаті розповіла, як привернути увагу чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських зробила гучну визнання, мурашки навіть у Потапа: "Ви, напевно, помітили…".

Також Politeka писала, що Потап розкрив невідомі секрети особистого життя з Горовий і Каменських.