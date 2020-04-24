Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий соковитий образ

На фото Мейхер позувала у спідниці з пристойним розміром, а доповнила свій лук підборами топом, який ледве вмістив великі Надії форми. Співачка позувала на тлі вінтажній стіни. Волосся у зірки були розпущені, можна помітити ще й великі сережки на артистці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фотографія набрала більше 500 лайків і кілька коментарів:

"Подивилася серіал Ніщо не трапляється двічі. Ви мене просто вразили як актриса в кіно, чудово зіграли!! Чекаємо нових ролей!", "Ви дуже красива".

Повідомлялося, що Надія Мейхер-Грановська похвалилася новим вбранням у нескромно позі.

Надія Мейхер любить похвалитися сміливими образами і часто ділиться цікавими кадрами в соціальній мережі. На цей раз вона показала шанувальникам трикотажне плаття в чорно-білу смужку. Головною родзинкою вбрання стали довгі вирізи з боків, які співачка показала у всій красі.

Повідомлялося, що Надія Мейхер у свій день народження влаштувала спокусливі танці у відвертому вбранні.

У розділі Сториз на сторінці співачки в Instagram з'явилося відео, в якому Мейхер показала свій відвертий танець перед дзеркалом. Для цього «перфомансу» співачка вибрала довгу шовкову сукню глибокого фіолетового кольору. Глибоке декольте не могло не привернути до себе увагу.

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