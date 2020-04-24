Зірка «Сватів» Анна Кошмал поділилася милим фото в елегантному образі

Молода українська актриси запам'яталася багатьом по ролі Женьки в популярному серіалі «Свати». Зараз Кошмал продовжує будувати свою кар'єру і активно ділиться з передплатниками новими знімками в своєму Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, на цей раз артистка опублікувала чорно-білий знімок, на якому вона позує у незвичному для себе суворій образі. Так, Ганна одягнена в строге чорне пальто з злегка переливається тканини. При цьому під ним непомітно іншого одягу. На губах у актриси красується темна помада, а її волосся укладене великими локонами.

Здавалося б, у такому образі Кошмал повинна була б продемонструвати відповідну йому драматичну позу, однак замість цього актриса ледве стримує посмішку.

«Іноді мені дуже складно бути серйозною», - зізналася Кошмал.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімок.

«Ну дуже красива», «Красуня», «Ви найкрасивіша розумна і позитивна», «Ви просто чудова чарівна», «Кохана моя! Тобі дуже личить посмішка, посміхайся частіше! Обожнюю твою посмішку», «аааа, яка солодка непослух», «Чому ви така красива?», «Ти дуже красива, тобі йде червона помада», - пишуть люди.

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