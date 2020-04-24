Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram, як розважалася в Парижі

Цього разу зірка вирішила показати, як веселиться в Парижі на тлі знаменитої Ейфелевої вежі в стильному вбранні. Щаслива зірка позувала сидячи за столом і яскраво посміхалася на камеру. Таким чином Никитюк вирішила показати, як проводила час у відпустці до карантину і по якому тепер дуже сумує. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, цього разу артистка розбурхала мережа новими стильними фото. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила пікантні кадри, на яких сидить за столом у чорному міні-сукня цікавого крою — з одним рукавом. Доповнила ефектний «лук» Никитюк чорними прозорими колготками, чорною сумочкою і яскравим макіяжем.

"Я сумую за перельотами! Мені залишилося відвідати всього лише кілька країн і островів!!

❎Бразилія ❎Аргентина ❎Парагвай ❎Уругвай ❎Чилі ❎Мексика ❎Аляска ❎Ісландія

І ще де мене не було??? Нагадайте в коментарях", - зазначила артистка.

Шанувальники не змогли пройти повз і написали безліч коментарів на адресу зірки. Не втрималася від лайку і Світлана Лобода.

До цього Леся поділилася новим забавним знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото знаменитість валяється на великому ліжку обличчям вниз. З одягу на ній білий топ з довгими рукавами, джинсові міні-шортики, які ледве прикривають її сідниці, і білі кросівки з рожевою обробкою. Судячи з фото, Лесю щось сильно втомило або засмутило.

«Як вам такий челлендж?», - поцікавилася ведуча у підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали відповідати в коментарях.

«А поруч полежати», «Ось це сра…зу я помітив», «це ж леж лежачи - улюблене вправу», «Втомилася, Лесюшка», «найкращий ракурс на карантині..можна уявити, кого завгодно», «Ніжки у тя вогонь», «Гарний персик», - пишуть люди.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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