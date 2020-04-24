Епатажна Ольга Бузова вирішила повторити за телеведучою Анастасією Івлєєвої

Так, кілька днів тому Ивлеева станцювала під пісню Cream Soda & Хліб "Плачу на техно", повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

А приблизно годину тому Ольга Бузова вирішила повторити танці під цей хіт. Зірка танцювала в блискучому топі і смугастих штанях-кльош. Голову прикрашала діадема.

"Коли зайшов трек 🤪 . . «Танцюй так, ніби тебе ніхто не бачить»🔥 Трохи мого веселого танцю #плачунатехно для підняття настрою Вам у п'ятницю 😂🙌🏻🤖💃🏽 @gudokgudok @creamsodamusic @hlebmusic 🔥🔥🔥", - підписала відео Ольга.

За кілька хвилин кадри Бузової зібрали майже 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Пост Ольги прийняли неоднозначно. Деякі користувачі мережі вирішили, що співачка тільки зганьбилася.

"навіщо так обличчя то робити???🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️", "Прасувальна дошка увійшла в чат 😂", "Як це дивно виглядає", "Що за убогість?" " Ти що така мертва?))", "Більше схоже на те, що ти сіла на голку", "та ну.... не дуже", "Коли вмієш тільки розсовувати ноги ///", "Запальна пісня і музика теж. Хто автор😊?", "Івлеєєва танцювала тепер і бузовой треба", "Неймовірна 😂❤️ У мене струм на репіті вже 3 день🤤Пісня реально класна👍🏻👍🏻👍🏻", "Коли з дому не випускають , треба зняти кліп 😄😄😄😂😂🤮", "Дошка🤔", "ВАААААУ🔥ОЛЯ,ШО Ти РОБИШ?🤤🔥", "Оль ми не бачимо,нас всього 20 мільйонів, обожнюю🔥♥️", -написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова позувала у блузі, яку грайливо спустила з плеча.

Завершували її гарний образ прикраси на шиї, а також довгі сережки у вухах.

Нагадаємо, Ользі Бузовій влаштували прочуханку після купання у локшині, гримить скандал

Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова в лосинах і домашніх капцях стала посміховиськом