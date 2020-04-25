Знаменита українська співачка Анна Седокова засудила колегу Регіну Тодоренко за скандал, викликаний "підтримкою" насильства над жінками

Як відомо, вчора скандал почався з того, що зірка висловилася в бік засудження жінок, які зазнали домашнього насильства. «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?» — зухвало висловилася Тодоренко, за що тут же серйозно поплатилася. Осторонь не залишилася і Анна Седокова, яка вирішила прокоментувати ситуацію, пише Рoliteka.net.

Зірка заявила: те, що вона почула вчора від Регіни, дуже погано і неправильно. Ніхто не має права виправдовувати насильство в сім'ї.

«Мама виховувала нас одна. Тато кинув нас, і мені від нього не діставалося, адже його не було. А мама була типовою розведеною жінкою з двома дітьми, відсутністю грошей і великою драмою. Але я була щаслива, тому що мене вдома не били. Так, як бив своїх дівчаток сусід зверху і інший сусід двох дочок поверхом нижче. Я через стіни чула крики і дитячий плач, але вони так і продовжували жити. Можливо, тому що гірше цього було для них одне — стати моєю мамою. Залишитися без мужика. Залишитися одній.

Минуло 30 років, і в нашому суспільстві мало що змінилося. Ми досі судимо про успішність жінки за наявності у неї чоловіка. Я знаю, не ми з вами. Але рекламодавці і великі компанії — так. Їм усім потрібна солодка картинка, мила пара, обручки на руках; дитина, що грає на трьох музичних інструментах», - розповідає Ганна.

При цьому вона відповідає, що зараз її кожен день засуджують за те, що вона в 21 зробила вибір і пішла від чоловіка-абьюзера.

«І от протягом 15 років мені тикають в обличчя те, що я незаміжня і що я розлучалася. Як мене називають? Думаю, ви і самі прекрасно знаєте, читали. Так це я . Як там кажуть, «багата і успішна». Ми (жінки, суспільство, преса) повинні припинити судити про спроможність жінки з того, чи є у неї чоловік чи ні. Заміжня вона чи ні. Є у неї діти в 35 чи ні.

Жінка, як і чоловік, — це особистість! І не повірите, бути щасливою без чоловіка (плохонького, п'є, б'є, але хоч якогось) теж можна. Я б дуже хотіла бачити в рекламних компаніях і на обкладинках журналів більше жінок, які самостійно побудували бізнеси; щасливих матерів-одиначок без виносів «Я мрію одного разу зустріти його». Я дуже хочу, щоб в нашому суспільстві стало нормою приймати і підтримувати жінку такою, яка вона є», - висловилася Ганна, засудивши поведінка Тодоренко.

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