Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", підкорила фанатів новим весняним образом

Так, в цей раз знаменита співачка, почала свою сольну кар'єру і вже не раз здивувала виходом нових композицій, порадувала численних шанувальників стильним образом. Дівчина не тільки показала струнку фігуру, але ще й розповіла про те, чому у дівчат зараз так багато негативу, пише Politeka.net.

За словами Ольги, зараз люди дуже часто бачать навколо та всередині себе багато негативу. На це є багато причин, але одна з них – відсутність любові до себе.

«Я спробувала зрозуміти, чому це відбувається і поєднала свої думки в лонгриде. Текст вже опублікований на моїй колонці в Яндекс.Дзене і телеграм-каналі. Посилання в сторіс. Обов'язково почитайте його. Це важливо❗️♥️

P. s. Якщо у вас є ситуації, які ви хотіли б зі мною обговорити, то розповідайте про них у коментарях. Якщо вам некомфортно робити це публічно, то пишіть мені в Директ. Буду читати і розгорнуто відповідати на ваші запитання на Дзене. Природно, ваше ім'я залишиться інкогніто. Почнемо? 🧘🏻‍♀️✍🏼», - написала Серябкіна і тут же отримала сотні коментарів у відповідь.

«Завжди змушують про щось задуматися і щось змінити в собі на краще», «Я думаю бачимо, те, що ми будуємо», «Ось я зараз один позитив спостерігаю 😃», «Була злість)) вона пропала)) з появою) для мене Коханої людини», «Ти хочеш створити сім'ю?)», «Красуня, ой які черешеньки❤️».

Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала в смугастому пеньюарі ніжного кольору і чорним мереживом.

Співачка сіла на крісло і притиснула ноги до грудей. При цьому красуня нагнулася, ледь не впустивши принади з одягу.

Оля розпустила волосся і дивилася в камеру. Співачка відкрила губи і виглядала при цьому дуже спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна прогулялася в костюмі з розпущеним волоссям і без макіяжу, всіляко крутячись перед шанувальниками і демонструючи струнке тіло. Як відомо, співачка любить хвалитися новими кадрами із відпочинку і привертати увагу витівками.

«Затримай подих. Опівночі за московським часом ми будемо під водою 🌊», - загадково підписала новий ролик в Instagram Оля.

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