Солістка групи "НеАнгели" Вікторія Сміюха розповіла про принади сільського життя під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця зробила зворушливий пост в соціальній мережі Instagram.

Як виявилося, на час карантину Вікторія Сміюха виїхала з галасливого Києва в сільську глибинку Харківської області. Вона зауважила, що далеко від міста життя тече зовсім інакше.

"ЦЕ БУЛА ТАКА МОЯ ДАВНЯ МРІЯ — пожити в селі👩🏻‍🌾, де спокійна атмосфера і можна бути ближче до природи.😊🌿🌾🐣Цінності і темп життя - інші... А з іншого боку, за час карантину я скучила за київським друзям👐🏻, культурним подіям 🧏🏻‍♀️ і роботі👯‍♀️🎤. А що б ви вибрали зараз: 1) сільську або 2) міське життя?", - написала співачка.

Вона також показала, з ким проводить карантин через китайського вірусу. На фотографії солістка "Неангелів" тримає в руках крихітного каченяти і дивиться на нього з розчуленням. Мабуть, в її селі досить холодно, тому що співачка одягла теплу чорну куртку і білий в'язаний шарф.

Користувачі соціальної мережі теж умились і залишили багато приємних коментарів. Деякі поділилися, де їм найкраще живеться під час карантину:

"Як красиво 😍😍, круто , цей пост збере багато лайків❤️))"; "Люблю маленьких каченят)))"; "Однозначно міську з періодичним відпочинком на дачі"; "Карантин непогано провести десь на дачі . У селі, де свіже повітря, все своє домашні , шашлички... Ех, казка, пісня просто ))"; "Звичайно сільську, я сама зараз в селі сиджу, проживаю цей карантин тут🤩💖".

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