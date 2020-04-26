Солістка групи "НеАнгели" Вікторія Сміюха розповіла про принади сільського життя під час карантину
Як повідомляє Politeka.net, виконавиця зробила зворушливий пост в соціальній мережі Instagram.
Як виявилося, на час карантину Вікторія Сміюха виїхала з галасливого Києва в сільську глибинку Харківської області. Вона зауважила, що далеко від міста життя тече зовсім інакше.
"ЦЕ БУЛА ТАКА МОЯ ДАВНЯ МРІЯ — пожити в селі👩🏻🌾, де спокійна атмосфера і можна бути ближче до природи.😊🌿🌾🐣Цінності і темп життя - інші... А з іншого боку, за час карантину я скучила за київським друзям👐🏻, культурним подіям 🧏🏻♀️ і роботі👯♀️🎤. А що б ви вибрали зараз: 1) сільську або 2) міське життя?", - написала співачка.
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Вона також показала, з ким проводить карантин через китайського вірусу. На фотографії солістка "Неангелів" тримає в руках крихітного каченяти і дивиться на нього з розчуленням. Мабуть, в її селі досить холодно, тому що співачка одягла теплу чорну куртку і білий в'язаний шарф.
Користувачі соціальної мережі теж умились і залишили багато приємних коментарів. Деякі поділилися, де їм найкраще живеться під час карантину:
"Як красиво 😍😍, круто , цей пост збере багато лайків❤️))"; "Люблю маленьких каченят)))"; "Однозначно міську з періодичним відпочинком на дачі"; "Карантин непогано провести десь на дачі . У селі, де свіже повітря, все своє домашні , шашлички... Ех, казка, пісня просто ))"; "Звичайно сільську, я сама зараз в селі сиджу, проживаю цей карантин тут🤩💖".
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