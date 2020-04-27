Відома актриса Тетяна Кравченко, яка грала роль Валюхи в серіалі "Свати", постала перед шанувальниками у зимовому одязі
Зірка, ймовірно, вирішила поділитися архівним кадром, який був зроблений взимку, пише Politeka.net.
На знімку задубіла Тетяна Кравченко постала у синій шапочці з бубоном, червоній олімпійці і в теплій жилетці. Завершили образ шарф і рукавички.
"Всім доброго дня і гарного настрою ☀️🙏🏼", - підписала фото артистка.
При цьому у "Валюхи" можна помітити ніби очі наповнені сльозами, а на обличчі була посмішка.
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За дві години пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів.
"найкраща❤️👏", "Хто-небудь розкриє секрет, чи буде 7 сезон Сватів? А то життя дуже сумне стало...", "Красуня❤️😘😍", "Дуже люблю вас", "Добрий день і всього доброго!", "Ви моя улюблена!!!!", "Незрівнянна❤️😘😍👏 Обожнювана👏👏👏😘😘", "Красавишна і най най 👏💐🌹💐❤️", "Прекрасна актриса", "Ви чудова актриса, всього Вам доброго", "Тетяна Ви класна!👍❤😍", "Чарівна жінка! Зі святом!!!❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Тетяна Кравченко була відображена крупним планом на тлі поля. У неї дуже втомлений вигляд і дуже пронизливий погляд. Помітно, що актриса вже постаріла.
Як говорить народне прислів'я: "Старість - не радість".
Можна легко помітити зморшки біля очей 66-річної актриси, які не приховує легкий макіяж.
Але незважаючи на них, зірка "Сватів" залишається красивою та харизматичною жінкою, яку любить величезна кількість фанатів.
Нагадаємо, зірки серіалу «Свати» вразили зовнішністю в молодості.
А ще Politeka писала, що чоловік Валюхи з "Сватів" приніс в будинок коханку.
Також Politeka повідомляла, що залишила "Свати" зірка видала правду про героїню і показала себе в житті.