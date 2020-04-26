Українська виконавиця Аліна Гросу здивувала всіх кадрами з прогулянки на вулиці в супроводі з собакою і коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Серед тривожних думок, На все вам моя відповідь -В раю без змін. Печалі зовсім немає», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує в парку разом з собакою породи Сіба-іну. А закадровий голос чоловіка рекомендує їй пограти з собачкою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Красуня, як завжди», «який класний», «Боже, який він маленький», «Який гарненький (-нькая) !!як назвали вихованця? 💕 тепер додасться турбот і милашества теж», «Вай, вай яка милота», - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, артистка не так давно зізналася у своєму цікавому положенні вельми символічно - на перше квітня. Після цього артистка не стала коментувати правда вона вагітна, замість цього Аліна привертає увагу підбіркою різних пікантних роликів. Цього разу зірка представила незвичайне відео з чоловіком.

Так, Аліна пожартувала над шанувальниками незвичайним чином. Співачка вирішила забратися на руки до артиста і показати, як треба швидко худнути. Як відомо, останнім часом з-за карантину багато зірок почали розповідати, як правильно худнути, харчуватися і займатися собою вдома.

Однак Гросу, замість чергових рад вирішила підняти настрій фанатам, показавши блискавичний спосіб «схуднути»:

«А як скидаєте вагу на самоізоляції ви?», - жартівливо зазначила Аліна.

Шанувальники тут же відреагували:

«Я виключно набираю», «Хаха прикольно)», «Аліна, а який у вас ріст?», «Цікава ідея ...😂🤣😉🤭👍», «Клас», «Ого, не очікувала його побачити)», «І скільки скинувши😂😂», «😂😂😂😂😂😂Ідеально», «Супер ідея...😂😂😂», «,Аліну гросу непотрібно було кидати, це не скидання ваги».

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