Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія здивувала шанувальників несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ми так довго приховували…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Горова позує в халаті, демонструючи на камеру «вагітний» живіт. Насправді дівчина просто вигнулася, з-за чого створюється таке враження.

Однак шанувальники Горовий, хоча і прийшли в замішання, не змогли нічого сказати. Знімком дівчина поділилася в Сторіс.

До цього ми писали, що Наталя Горова влаштувала гарячі танці на камеру.

Так, дівчина намагається вивчити нові рухи в рамках флешмобу в Тиктоке. Робить це вона на природі, вбравшись у короткі шорти і мішкуватий светр. В якийсь момент там з'являються написи, присвячені вивченню рухів.

Серед них є: «Оце діло», «памагити», «шо це таке», «як це вивчити», «шо блін».

Також ми розповідали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, блиснула ідеальною фігурою в одній білизні.

«Доїдаючи бублик, строчу текст. скільки кілограмів ти набрав на карантині або саме час порівнювати себе справжню і з 2017 року 😂👆🏻 Вс , 19.04, вибило мене з колії - я з'їла за день - шматочок пасочки (не фанат), 2 шматочка м'яса (ПИШУ І ПРЯМО ЗАРАЗ ВІДЧУВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , купу картоплі, хліба , їла після 19:00😂🎉 зірвалася з посади так сказати)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дочка Потапа блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі

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