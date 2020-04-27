Вчора ввечері відбувся суперфінал шоу «Голос країни-10», який розділив українців: одні радіють і вітають переможця, інші критикують рішення і поведінку членів журі

Так, суперфінал пісенного шоу закінчився оглушливою перемогою Романа Сасанчина – молодого співака, раніше вже перемагала в «Голосі». Хлопчик є фаворитом команди Тіни Кароль, якому вдалося обійти всіх доросліших суперників.

Незважаючи на те, що Роману 18 років, він має за плечима чималий стаж співака і конкурсанта. У суперфіналі шоу молодий чоловік виступив в першому турі з піснею "Мамина черешня". Присвятив юнак свій виступ всім мамам на честь недавно минулого свята, Тіні Кароль, яка є його тренером, а також медикам, які борються на передовій у нелегкій боротьбі України з коронавірусом (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Переживаю за Романа, як за власного сина. Ти прийшов ще раз, тому що тобі нікуди подітися! Ти і є голос! Ромчик, ти не проста людина, ти знову у фіналі. Повторю, Україна - це ти", - прокоментувала Тіна Кароль.

А ось користувачі мережі відреагували досить неоднозначно на фінал шоу:

«Може й Дан прав що сильно напився, половина фіналістів не гідні бути в фіналі. Ось від сорому і сьорбнув з горя, а за бортом залишилися гідні!!!», «Начебто молодий хлопець, а пісні як для 50 років ,добре виконує ,але не вистачає сучасності так-то», «Мені, звичайно, дуже подобається, як він співає, але я була за Олю Мельник😢», «Тіна засмутилася, що Сасанчин пройшов. Всім виглядом показала, напевно думала, що Мельник пройде».

Нагадаємо, раніше на шоу з'явилася мати Дана - Людмила Балан. Вона прийшла на закриття етапу вокальних нокаутів і заспівала українську народну пісню "Горіла сосна, палала", яку співають молодятам на весіллі.

Композиція не залишила байдужим нікого - всі тренери та провідні вийшли на сцену, щоб підтримати виступ. Людмила Балан заявила, що підготувала весільну пісню спеціально для Дана і Тіни, натякнувши на їх спільне майбутнє.

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