Телеведуча Ольга Фреймут показала, як правильно їсти суші, проте отримала хвилю невдоволення в соціальній мережі

Як відомо, знаменита телеведуча часто рассказываает користувачам мережі в Instagram, як правильно себе вести в суспільстві, роздає різні поради і ділиться різними корисними зауваженнями. Однак, далеко не завжди пости Ольги викликають позитивну реакцію серед фололверів, пише Politeka.

В цей раз позувала жінка в домашньому вигляді без макіяжу, сидячи за столом Ольга розповіла і показала, як правильно їсти суші:

«Як правильно їсти суші з етикету, щоб вони не розвалювалися? Вмочуйте в соус не рисом, а рибою! 😉#етикетзфреймут #марафонсучаснихманер

Користувачі мережі відреагували досить не однозначно і навіть розкритикували Фреймут за поведінку – на думку деяких, зараз недоречно показувати, як їсти суші, поки тисячі людей сидять вдома на карантині без роботи і грошей:

«Тому що рис — це культура! Його не можна соєвий соус», «І відразу ця риба випадає в тарілку», «Олю, вже ж не кам'яний вік. Усі вміють😆», «Це когось парить? Так?», «Спершу потрібно навчитися правильно тримати палички і оперувати ними,і до речі палички ніколи не схрещують», «Не ваш це рівень, Пані Оля», «Думала, щось особисте, але не в'яжеться з 1 з останніх постів) а тут етикет 😊 🍣», «Та хоч пальцями. Головне, щоб було смачно», «Зніміть, будь ласка, як *опу в туалеті витирати. А то люди не знають (((».

Відзначимо, не так давно знаменита телеведуча потрапила під жорстку хвилю критики через пост в соціальній мережі Instagram, під яким розповіла, що «Життя поділяє людей на тих, хто керує. І на тих, ким керують», і вона вже давно робить все, щоб не опинитися в товаристві тих, які самі собі не належать і обслуговують чужі інтереси. Однак користувачі мережі визнали цей вислів занадто гордовитим, розкритикувавши Ольгу, і зазначивши - вона даремно натякає на те, що "деяким потрібен повідець і управління".

Через деякий час зірка вирішила, побачивши масовий негатив в її бік, прокоментувати ситуацію і виправдатися за неоднозначне вислів:

«Вперше відповідаю на критику, ніколи не виправдовуюсь, бо так чинять винні. Друзі, я не колекціонер фоловерів. Я занадто поважаю вас, щоб привертати увагу постами про дурощі з власного побуту. Ну кому може бути цікаво, що я їла, куди пішла, як займалась спортом - хіба що маніяків таке цікавить», - почала пояснення телезірка.

Після вона заявила, що роздягнений чоловік у парку приверне більше уваги, ніж інтелігент, який читає собі на лавочці, однак вона сама не хоче бути тим самим роздягненим людиною.

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