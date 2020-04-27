Відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала спокусливий образ

На кадру Анастасія позує в декількох сукнях і показує різні пози, в яких її знімають. В нарядах Суботи пристойні декольте і самі вони досить короткі. Модель робить все, щоб кадри вийшли дійсно спокусливими. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сумую за зйомок", - написала Анастасія під фото.

Фанати встигли подивитися відео 300 разів і написали кілька коментарів:

"І я", "Клас", "Ох, як круто".

Повідомлялося, що популярна українська модель Анастасія Субота здивувала відвертим чином у повністю прозорій сукні.

Вона поділилася знімком, на якому позує у повністю прозорій сукні, що складається з тонкої сітки переливаються страз. Під прозорим нарядом у моделі тільки чорні трусики, а груди Субота вирішила завбачливо замазати у Фотошопі. На знімку модель сидить в оригінальному кріслі, млосно вигнувшись назад. Її образ доповнює яскравий макіяж з акцентом на очі.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Анастасія Субота показала новий образ в Instagram.

На фото Субота позує в пухнастому топі і прозорим низом, під яким видно чорні шорти. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Анастасія стояла біля бетонної огорожі. Можна побачити поруч частина стільця, а поруч історичну будівлю. На тлі видно різна зелень і дерева, а також інші будови. Модель вирішила відпочити в Португалії, швидше за все, їздила на матч Шахтар - Бенфіка.

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