Зірка "Квартал 95", гуморист і актриса Олена Кравець порадувала передплатників милим кадром
Зірка активно веде свій Instagram-аккаунт. Регулярно постить там свої фото та ділиться думками. Але ось фото її дітей з'являються там не так часто, як хотілося б багатьом фанам артистки.
На цей раз Кравець вирішила порадувати своїх фоловерів і показав неймовірно милий кадр. На фото зображені її близниці. Малюки солодко сплять. При цьому маленька Катя обіймає рукою свого братика Івася, а між ними лежить м'яка іграшка.
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«Фух... Сплять, нарешті. Три казки, два компоту, знову книжка, вибір «а з ким я буду спати?!» та довгий пошук улюбленого товстого кота... Потім знову «шануй» і «мам, мені треба сказати тобі секрет..». Загалом, вирубилися», - описала зірка ритуал укладання спати своїх малюків.
Знімок розчулив користувачів мережі.
«Які солодкі», «Сплять втомлені діти», «Боже, які сладуси», - пишуть в коментарях.
Олена Кравець розповіла, що їй дуже подобаються дитячі книги. І навіть запропонувала прочитати кілька історій для діток своїх фоловерів, чим ще більше всіх порадувала. Разом з тим фоловери зірки почали сперечатися, який же час краще для такої трансляції: 21 чи 22 години.
Нагадаємо, актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець народила двійню в серпні 2016 року. А вперше показала їх на фото тільки в 2019 році.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" умилила знімком з підрослим сином, українці не стрималися.
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