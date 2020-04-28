Російська співачка українського походження Наташа Корольова налякала мережа неоднозначним кадром
На своїй сторінці в Instagram, артистка, якій заборонено в'їзд в Україну, показала архівне фото. Вона зображена в компанії свого чоловіка Тарзана, а також давньої подруги журналістки Алли Занимонец. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
Знімок очевидно зроблений у Венеції. Корольова з Тарзаном в карнавальних костюмах катаються на гондолі по одному з каналів міста.
Фолловери зірки захоплюються, тим, як вона виглядає на фото.
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«Красива дівчина!!!», «Наталія красуня», «Наталя, ви красуня!!!», «Наталя, яка ти щира, правдива, не наслідує нікому. Ти сама чистота і душевність», - пишуть в коментарях.
А ось вигляд чоловіка співачки налякав користувачів мережі.
«Навіщо так чоловіка отфотошопила, обличчя покійника зробила», - пишуть в коментарях.
Крім того, передплатники Королевою зазначили, що на фото Тарзан схожий на Володимира Путіна.
Зазначимо, ЗМІ нерідко пишуть, що Наташа Корольова і Сергій Глушко вже давно живуть окремо, а ідеальну пару зображують тільки перед об'єктивами телекамер.
Нагадаємо, коханець Наташі Корольової приголомшив новою зовнішністю після важкої хвороби.
Як повідомляла Politeka, Королева поскаржилася на "репресії" з боку України.
Також Politeka писала, що волохатий Тарзан без сорому скинув одяг і показав, за що його любить Королева.