Російська співачка українського походження Наташа Корольова налякала мережа неоднозначним кадром

На своїй сторінці в Instagram, артистка, якій заборонено в'їзд в Україну, показала архівне фото. Вона зображена в компанії свого чоловіка Тарзана, а також давньої подруги журналістки Алли Занимонец. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Знімок очевидно зроблений у Венеції. Корольова з Тарзаном в карнавальних костюмах катаються на гондолі по одному з каналів міста.

Фолловери зірки захоплюються, тим, як вона виглядає на фото.

«Красива дівчина!!!», «Наталія красуня», «Наталя, ви красуня!!!», «Наталя, яка ти щира, правдива, не наслідує нікому. Ти сама чистота і душевність», - пишуть в коментарях.

А ось вигляд чоловіка співачки налякав користувачів мережі.

«Навіщо так чоловіка отфотошопила, обличчя покійника зробила», - пишуть в коментарях.

Крім того, передплатники Королевою зазначили, що на фото Тарзан схожий на Володимира Путіна.

Зазначимо, ЗМІ нерідко пишуть, що Наташа Корольова і Сергій Глушко вже давно живуть окремо, а ідеальну пару зображують тільки перед об'єктивами телекамер.

Нагадаємо, коханець Наташі Корольової приголомшив новою зовнішністю після важкої хвороби.

Як повідомляла Politeka, Королева поскаржилася на "репресії" з боку України.

Також Politeka писала, що волохатий Тарзан без сорому скинув одяг і показав, за що його любить Королева.