Скандальний музичний критик Сергій Сосєдов ледве переборов важку недугу

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передають Дні.

За словами Сосєдова, на нього могли просто навести порчу. І в якості потенційного "ворога" він розглядає примадонну Аллу Пугачову.

"Ніс забитий, постійно дере в горлі – стан моторошний. У мене виявилася сильна алергія на цвітіння дерев", - зізнавався раніше критик.

Він був змушений звернутися за допомогою до медиків і ті були приголомшені: імунітет музичного критика практично на нулі.

"Він навіть з дурною інфекцією не може впоратися. Я здогадуюся, чому це могло статися", - продовжив Сосєдов.

Критик також припустив, що на нього могли "поробити", оскільки він в шоу-бізнесі завжди говорить те, про що думає.

"У багатьох в шоу-бізнесі погані очі. Я це багато разів на собі відчував. Буває, після зйомки відчуваю себе так, ніби вагони розвантажував. Звичайно, я розумію, що багатьом не подобається моя прямота, принциповість, ось і шкодять мені", - зізналася співачка.

Головним "недоброзичливцем" Сергій Сосєдов називає російську примадонну Аллу Пугачову, з якою у неї багаторічний конфлікт.

"У свій час я писав про неї багато захоплених рецензій, був відданим шанувальником. А після програми 2010 року "Сни про кохання" моє ставлення до нього різко змінилося. Я був просто ображений її огидним репертуаром, голосом. Все, що вона робить сьогодні, – халтура без енергетики", - з тривогою згадує критик.

Підсумовуючи, Сергій Сосєдов розповів, що російська примадонна Алла Пугачова володіє паранормальними здібностями.

"У неї є якісь паранормальні здібності. До того ж її мати Зінаїда Архипівна захоплювалася магією і дружила з поетесою Кариною Філіповою, яка, в свою чергу, займалася ворожіннями, чернокнижием, наводила на людей порчу. З нею, незважаючи на різницю у віці, дружила і Алла Борисівна, допомагала їй до останнього дня матеріально. До речі, це Філіппова в свій час влаштувала Пугачову в циркове училище і напророкувала їй шлюб з Орбакасом, сказавши: "Хто зустрінеться тобі біля входу, буде твоїм чоловіком", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, що Сосєдов зайшовся істерикою і оголосив бойкот Україні: "Хвора країна".

А ще Politeka писала, що Сосєдов засумнівався в незалежності України: "В цій маленькій країні нічого немає".

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