Травесті-діва Монро розговорилася з шанувальниками і розкрила правду про свій характер

Телеведуча, актриса і співачка поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому вирішила розкрити себе з несподіваних сторін. Про це пише Politeka.net. Так, Монро запропонувала своїм підписникам «познайомитися заново». Вона пояснила, чому вибрала для свого аккаунта у соцмережі нік «Невгамовна Монро».

«Чому Невгамовна? Так просто люблю життя у всіх її проявах і ситуаціях. І я нуууу дуууже цікава, хоча частенько від свого ж цікавості і страждаю. Чому Монро? Так просто колись, в іншому житті, в минулому столітті починала артистичну кар'єру з музичної травесті пародії на Мерлін Монро. Я реально була на неї схожа», - написала Монро.

Вона розповіла, що заробляє на життя шляхом монетизації своїх талантів, в число яких артистка вписала вміння створити потрібну святкову атмосферу будь-якого заходу і утримати увагу великої аудиторії протягом тривалого часу.

Монро також зізналася, що незважаючи на те, що називає себе в жіночому роді, вона «не є типовим трансгендером», а вважає себе скоріше гендерквір персоною.

«Я ненавиджу панібратство, хамство, жлобство, жадібність і святенництво. Мені 42 і я все ще вірю в добро і любов. І так! Мені подобається спостерігати закохані пари, що цілуються на вулицях», - підсумувала Монро.

Пост вона супроводила своєю фотографією, на якій позує в обнімку з манекеном. На красуні рожеве плаття і оригінальна прикраса на голові.

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