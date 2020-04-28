Дружина принца Гаррі Меган Маркл після переїзду в Канаду розповіла про негласне правило, яке діє на території Великої Британії



Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла під час спілкування з журналістами Daily Mail.

Так, за її словами, у Великій Британії виданням було заборонено критикувати герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон. В іншому випадку, заходи приймалися б безпосередньо королівською родиною.

«Меган сказала, що ніхто б не змирився з критикою Кейт. Якщо б це сталося, застаріла система співпраці з пресою була б переглянута. Джерела, відповідальні за жорстокі напади, були б перекриті», - сказала вона.

Саме тому, стверджує Маркл, таблоїди не ризикували пліткувати з приводу Міддлтон.

Як повідомлялося раніше, онук королеви Єлизавети ll Гаррі і його дружина Меган Маркл на початку 2020 року заявили про складання з себе повноважень і переїзд з країни.

Багато ворожать досі, що спонукало на такий вчинок королівську особу. А пояснення Гаррі про те, що на нього і його дружину було здійснено сильний тиск преси - декого не влаштовує.

Деякі джерела стверджують, що ідея переїзду йшла від особи саме Меган Маркл, а не її чоловіка. На думку інсайдера BlindGossip, колишня актриса маніпулює чоловіком.

"Згадайте, яким він був до зустрічі з нею? Спокійний, розважливий чоловік, у якого було безліч друзів", - повідомило джерело, наполягаючи, що принц перетворився в іншої людини.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

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