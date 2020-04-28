Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася з Потапом ідеальними домашніми образами

Позавчора відбувся останній ефір суперфіналу пісенного шоу, яке члени журі дивився разом з усіма дому в режимі самоізоляції через карантин. Тим не менш, це не завадило зіркам здивувати кадрами в нових іміджах, який вони приміряли спеціально до останнього, прощального ефіру, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу Настя Каменських вирішила поділитися разом з чоловіком не тільки думкою про гучному фіналі проекту, в якому вони були членами журі, але ще й похвалитися стильним вбранням. Співачка порадувала фанатів стильним чином.

На серії нових фото дівчина позувала в стильному чорному класичному костюмі без зайвих деталей і акуратно поклала волосся, тоді як чоловік віддав перевагу більш домашній, спортивний стиль. Також Потап і Настя показали, як насправді виглядали декорації, і як вони проводили час разом з домашньою улюбленицею – малятком Мімі, милою собачкою, яку Настя часто показує в соціальних мережах.

"Ділюся з вами фотографіями з бекстейджа фіналу Голосу країни. А ви діліться своїми враженнями від суперфіналу у коментарях нижче. Цікаво почитати вас", - написала Настя, викликавши серйозні суперечки у шанувальників.

До цього співак вирішив нагадати про минулі музичних днями разом зі своєю дружиною. На архівному кадрі можна помітити, як виглядає ще тf, що худнt Каменських з помітним зайвою вагою на животику, а її чоловік в образі Алли Борисівни красується на сцені.

Артисти приміряли на себе образ легендарних артисток – Алли Борисівни Пугачової та Софії Ротару.

«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконічно підписав яскраве фото Потап.

Шанувальники буквально підірвали пост коментарями:

«Пугачова , що під втомилася))))😁», «Оу, яка краса😅 схоже, Пугачової стало погано🤩», «Одна особа!😂🤟», «"Я ж Пугачова! Я - Ротару, Ротару. Ми з тобою не пара, це дуже шкода, але на пару ми піаримо фестиваль..."😅💣💣», «Мадонна курить в сторонці 😅».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу