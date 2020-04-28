Катерина Кухар, одна з суддів проекту «Танці з зірками» показала, як розважається з чоловіком удома

Українська прима-балерина опублікувала відео, в якому постала в червоній сукні, а її чоловік, Олександр Стоянов, в костюмі з синім плащем, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відео починається з того, як Катерина лежить у ліжку, а далі піднімається і йде на кухню, де її чоловік приготував сніданок.

Олександр закружляв кохану в танці, зображуючи героїв п'єси "Ромео і Джульєтта".

"В карантин можна все, головне виглядати на всі 100%, навіть у звичайний домашній день... 🤗 ⠀ Навіть Джульєтта проводить ревізію свого гардероба і любить все розкладати по поличках!", - написала Кухар.

За словами артистки, їй довелося обходитися без допомоги хімчистки, тому вона знайшла собі вірного помічника - відпарювач.

За годину кадри зібрали майже 9000 переглядів і багато коментарів.

"Шедевральненько👏👏👏👍🔥", "Вітаю", "Клас! Молодці!!! 🤩👏💐💐💐", "Чудово!", "Спасибі велике ! Що подарували нам цей фільм", "Талант не проп'єш і карантином не зіпсуєш! Катюшо, Ви неймовірна жінка! Велич Вашого професіоналізму, сила, енергія - це щось неймовірне! Я люблю Вас !!! Пишаюся, що Ви наші! Ви чудові! Спасибі, що Ви є🤗🤗 🤗❤️❤️❤️😊😊😊🌹🌹🌹💐💐💐🌷🌷🌷🌼🌼 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Кухар поділилася знімком, де вона позує з однією подушкою, яка прикриває її інтимні форми.

«Будь-які відносини між людьми — це праця! Але тільки від вас залежить, буде вона в радість або в тягар», - йдеться в повідомленні.

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