Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач прийняв челендж від свого колеги Євгена Кошового і показав свої розваги з дружиною на кухні

В Instagram набирає популярність челендж, в якому подружні пари сідають на кухні та занурюють один одного в борошно, змішане з яйцем, кетчупом і майонезом після програшу в «Камінь-ножиці-папір». Раніше Євген Кошовий взяв участь у цьому челенджі зі своєю дружиною Ксенією і передав його колезі по сцені.

Як повідомляє Politeka.net, Ткач вирішив не відставати від свого друга, і опублікував відповідне відео в своєму Instagram. На ньому вони з дружиною Вікторією по черзі викидають «камінь», «ножиці» чи «папір» і занурюють один одного особою в їстівну субстанцію, викладену перед ними на подушці.

«Женя, Ксюха, йдіть знаєте куди?», - Ткач звернувся до Кошового і його дружини після того, як отримав першу порцію борошна в обличчя.

Гра продовжується до переможного кінця і в результаті обоє завершують її з забрудненим особами. Вони передали челендж іншим зоряним українським парам.

Під відео одразу ж з'явилося безліч коментарів.

«Красунчики», «Приємного апетиту, Юрчику!», «Тобі йде її любов», «Юрик ну ти потрапив», «Кайфові! Після двох яєць взагалі не могла сміх зупинити!», - пишуть люди.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" влаштував дикі ігрища з дружиною на кухні, відео.

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