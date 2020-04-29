Український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, як одного разу його провели навколо пальця аферисти

Інцидент стався в Луганську, коли Євгеній був ще студентом. Про це співак розповів в ефірі шоу «2POPODCAST» на YouTube-каналі.

Кошовий згадав, як приїхав подавати документи на режисерський факультет Луганського інституту культури і мистецтв. Проходячи мимо автовокзалу артист напоровся на шахраїв, яким віддав все, що у нього було.

«Я пам'ятаю, коли я перший раз приїхав у Луганськ, подав документи, заощадив гроші і думаю: зараз я на маршрутці як поїду додому, не на дизель-поїзді 4 години трястися, а за 45 хвилин як приїду! Проходжу повз автовокзалу, а мені: «Хлопець, хлопче, йди сюди. Підніми склянку». Оп! «Давай 200 грн!». «Як?» «Ну, ти ж підняв склянку!» І все, я віддав все, що було. Не те, що 200 гривень — у мене не було таких грошей у житті. Все, що було. Я кажу: «У мене більше немає!» — поділився актор.

Раніше ми повідомляли, Кошовий різко відгукнувся про хейтерів в мережі. Зокрема, особливо зачепило Євгена звинувачення у "непатріотизмі".

"Люди пишуть різні коментарі під вітаннями якимись... Є одне якесь г*вно. Яка їм різниця? Вони цим живуть! "Я нарешті-то, думаю, що ви станете патріотом України". Для мене це образливо. Я відреагував тільки на це. Я написав, що якщо хтось від мене щось хоче, то, як сказав, якийсь чувак – судіть мене тоді, коли ваше життя стане для мене прикладом", - заявив артист під час шоу «2POPODCAST».

Ситуація сколихнула українців, які кинулися обговорювати слова Кошового:

"Підняли хорошу тему про хейт. Це дуже актуально. Особливо у дітей, їх кривдять за все, навіть за музичні смаки🥺"

"Ви хейтерам більш охоче відповідаєте, ніж фанатам. Тут навіть зателефонувати хейтеру спробували. Через це хочеться самій хейт написати. Недарма кажуть, що хейтер — це латентний фанат".

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