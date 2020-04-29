Відома українська співачка Гайтана наважилася на незвичайний експеримент

На фото Гайтана стояла п'ятою точкою до камери в червоному платті і повернула обличчя на камеру. Співачка доповнила образ яскравою посмішкою і розпущеним волоссям для фото. Руки зірка сховала в саму сукню, за яким їх навіть не побачити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Опишіть свій карантин трьома смайликами.

У мене це біг, сім'я і музика", - написала Гайтана під фото.

Фанати встигли поставити майже 700 лайків і почали активно описувати смайликами свій карантин. Найчастіше вони ставили будинок і сім'ю, а також їжу.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана звернулася до передплатникам з пропозицією, як урізноманітнити свій карантин.

Зараз непростий час.🦠 😷

«Особливо в ізоляції, багато дивляться новини, читають страшні статті і самі себе занурюють у негатив. 📺🔨 Спробуйте сьогодні ввечері замість новин подивитися канал Discovery або сімейну комедію. 🤩🍿 Замість обговорення подій з телевізора пограйте з родиною в Alias (гру можна завантажити на будь-який телефон). 📲🕹 Оточуйте себе позитивом! 😉✌️Зовсім скоро все закінчиться», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що Гайтана поактивничала в популярній соцмережі і заоодно свою розкішну фігуру фанам продемонструвала.

«Настав час нам стати ближче!😜 Я зібрала для вас 7 цікавих фактів про мене, 2 з яких неправда. Вгадай! Пиши у коментарях свої варіанти і зовсім скоро дізнаєшся правильну відповідь!», - тривало підписала свій новий пост зірка сцени, передплатники ж активно беруть участь у задумі Гайтани і крім того, пишуть про красу артистки.

Нагадаємо, Гайтана кардинально змінила імідж і вразила новою зовнішністю

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