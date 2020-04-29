40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова показала, наскільки запально починається її день

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному вбранні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, на Дарині, з замотаною в рушник головою, була темно-синя атласна піжамка, що складається з топа і коротких шортиків. Також красуня була "озброєна" зубною щіткою і, безумовно, неперевершеною харизмою.

Спочатку Трегубова показала з дверного отвору одну голу ніжку, потім з'явилася вже повністю, повиляв стегнами.

Босонога знаменитість, не перестаючи чистити при цьому зуби, потанцювала під запальні гітарні ритми, кружляючи так, щоб шанувальники розгледіли її з усіх сторін. Після чого, сміючись, знову зникла у ванній.

"Тепер починаю ранок так😁", - підписала ролик Дарина.



Тисячі людей "лайкнули" і прокоментували її спекотні танці вранці.

"Як можна бути настільки ідеальною😍👏🏻?"

"ех...надихає😆"

"вродлива,запальна, жіночна✨"

"Даша так починати і так закінчувати день!😍🙌👏"

"Вах вах яка красотуля! 😍"

"Які ніжки 👌🔥"

"красуня Даша Джо Кокер з Кім Бессінджер відпочиває🔥👏💗"

Раніше ми повідомляли, Трегубова здивувала елегантним образом, в якому позувала в спальні. На ній був напівпрозорий плащ рожево-бежевого відтінку, крізь який просвічувалися апетитні принади, а голову прикрасила пов'язка з такої ж тканини.

"Шикарно 👍🔥"; "Як ніжно 😍😍"; "Вечеря на ліжку - Романтично!) 😉👍💐"; "Ідеальна 😘", - відгукнулися в коментарях фанати.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.