40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова показала, наскільки запально починається її день
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному вбранні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, на Дарині, з замотаною в рушник головою, була темно-синя атласна піжамка, що складається з топа і коротких шортиків. Також красуня була "озброєна" зубною щіткою і, безумовно, неперевершеною харизмою.
Спочатку Трегубова показала з дверного отвору одну голу ніжку, потім з'явилася вже повністю, повиляв стегнами.
Босонога знаменитість, не перестаючи чистити при цьому зуби, потанцювала під запальні гітарні ритми, кружляючи так, щоб шанувальники розгледіли її з усіх сторін. Після чого, сміючись, знову зникла у ванній.
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"Тепер починаю ранок так😁", - підписала ролик Дарина.
Тисячі людей "лайкнули" і прокоментували її спекотні танці вранці.
"Як можна бути настільки ідеальною😍👏🏻?"
"ех...надихає😆"
"вродлива,запальна, жіночна✨"
"Даша так починати і так закінчувати день!😍🙌👏"
"Вах вах яка красотуля! 😍"
"Які ніжки 👌🔥"
"красуня Даша Джо Кокер з Кім Бессінджер відпочиває🔥👏💗"
Раніше ми повідомляли, Трегубова здивувала елегантним образом, в якому позувала в спальні. На ній був напівпрозорий плащ рожево-бежевого відтінку, крізь який просвічувалися апетитні принади, а голову прикрасила пов'язка з такої ж тканини.
"Шикарно 👍🔥"; "Як ніжно 😍😍"; "Вечеря на ліжку - Романтично!) 😉👍💐"; "Ідеальна 😘", - відгукнулися в коментарях фанати.
Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».
Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.