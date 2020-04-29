Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська здивувала черговою зміною в зовнішності

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома на самоізоляції, проте це не заважає їй вражати новим іміджем, хвалитися кадрами з фотосесій і ділитися своїми секретами краси. Цього разу співачка вразила черговим новим іміджем, проте відразу ж отримала хвилю критики, інформує Рoliteka.net.

Спочатку Слава постала на новому фото в одній сорочці на голе тіло і продемонструвала не тільки свій сміливий образ без білизни, але ще й «нове» особа. На своєму основному профілі співачка показала портретний знімок, який масово розкритикували фололверы.

Багато просять дівчину припинити «напихати себе силіконом».

«Карантин #вистачить 😂🤣» - жартівливо співачка підписала новий кадр.

А ось що написали фанати Камінської:

«Моя улюблена❤️🙏🏻🙏🏻», «Сильно гарна 😍», «Вистачить силікону !», «Так, у Слави свої губи. А якщо Вас це так дивує, раджу подивитися її дитячі фото! Вони є і в профіль, і в мережі. Смішного нічого не бачу», «Але по-моєму зараз надутими губами нікого не здивуєш та вони практично у всіх», «Джолі за образом ❤️», «Фатит фатит)))», «Все норм. Виживуть тільки бюджетники😂».

До цього артистці вдалося здивувати фото з модною сумочкою, за яку зірку жорстко розкритикували.

«Запускаю свій help center, щоб ділитися з вами крутими українськими брендами, поки вони переживають не кращі часи🤞🏼 Я люблю все оригінальне, особливе, авторське, щоб більше ні в кого — тут я потрапила за адресою🤣

У мене є кілька сумокэтого бренду, вони запросто дадуть фору світовим брендам. Не буду розповідати про крутому якості – це видно з першого погляду – як оброблені шви, відшліфована дерево, як акуратно і плавно викроєна форма. Впевнена, що оригінальні сумки можуть «зробити» весь образ, навіть якщо ви в total black і старих кедах», - пише Слава під новим фото.

Шанувальники відразу ж розкритикували зірку: «Слава, кожна дівчинка не зможе 🤪ціни не для кожної дівчинки 😂😂😂 типу, поживу півмісяця на вулиці, і назбираю на сумочку ))) «Я купувала у них очки ще 🔥», «Слава, волосся ростуть як на дріжджах», «Так, складно зараз творчості😢», «З особою щось дивне», «Млинець 😒 у зірок закінчилися гроші ?! ((((( реклама на рекламі o my God(».

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