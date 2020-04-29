50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан чоловік співачки Наташі Корольової, спантеличив видом в неоднозначному образі

В цей раз артист з'явився в несподіваному комічно вигляді на новому фото, яке представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Знаменитий артист активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, тому кожне своє фото він намагається зробити незвичніше або цікавіше попереднього. Сергій любить також хвалитися своєю фігурою, якою він пишається з-за численних тренувань, передає Politeka.net.

Артист з'явився в досить незвичному вигляді – в яскраво-синіх плавках і в дамській капелюсі з широкими полями, судячи з усього, його дружини Наталі Корольової. Причому зірку видно розмито, а сам він стоїть досить далеко в домашній обстановці біля шафи.

Жартівливий кадр викликав бурхливу реакцію в мережі:

«No name....😁з альбому "Настрій"», «вся справа в капелюсі😉», «Потрібна персональна тренування 💪🏼», «Боже боже», «Хочу таку капелюх😂👍», «Мері Поппінс, до побачення! 😁😁😁😁», «вся справа в капелюсі 😉🔥», «Прекрасний ... Естетично приємно оку 😄 Люди, будемо добрішими! Красиве тіло завжди добре! Зараз на Вас знову налетять хейтеры😁», «Прекрасний», «Про а скільки коштує персональна тренування?», «Вау, яка капелюх🔥».

До цього артист з'явився в спортзалі в нетиповому для себе вбранні і похвалився досягненнями. Зірка відзначив також і причину, чому не любить виставляти якісь незрозумілі фото йому з фітнес-гумками і прочьим вспомогателньым матеріалом.

«....ось ,чому я не виставляю тринь з гумками,пляшками та іншим нікчемним скарбом....😏 ...але ви там...кріпіться😁 #тарзан #тарзаншоу #карантин #фітнес», - пише Глушко під новим постом.

А ось що відповіли шанувальники:

«Який Серьожа бровастенькій😊👍», «Сергійко, я свамі згодна на всі сто, інвентар нікчемний і даремний.👏😂», «Ох як оптимізму у тебе дуже багато,народ скаже тобі просто -Серьога. Одним значить просто сидіти і з**ть, тобі ж як тренишь всім показати», «Сергій спасибі вам велике! Що ви допомагаєте людям!», «Підтримую Серьога💪🏼».

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

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